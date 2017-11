Immer wieder verüben Islamisten schreckliche Anschläge im Namen Allahs. Auch in Deutschland radikalisieren sich junge Muslime. Mustapha Lamjahdi aus Frankfurt am Main und Ron Weber aus Berlin wollen das nicht hinnehmen. Sie kämpfen für eine Lesart des Islams, die friedlich, tolerant und mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Kein einfacher Kampf. Mustapha ist Vorsitzender einer Moschee-Gemeinde in Frankfurt und hat den Jugendrat der Moscheen ins Leben gerufen. Mit den Jugendlichen organisiert er Diskussionsveranstaltungen, moscheeübergreifend und in deutscher Sprache. Ihr Thema: die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie in Deutschland. Mustapha und sein Jugendrat treffen dabei immer wieder auf den erbitterten Widerstand einer Gruppe von jungen muslimischen Demokratiegegnern, für die kein Gesetz über dem Koran stehen darf. Ron ist muslimischer Sozialarbeiter in Berlin. Er besucht Schulklassen und diskutiert mit den überwiegend muslimischen Schülern über ihre Religion. Er doziert nicht, er stellt Fragen und ermutigt die Jugendlichen, ohne Tabus über ihre Vorstellungen von Ehre, Familie und dem Koran zu sprechen. Geduldig und mit viel Empathie bringt er sie dazu, diese oft radikalen Vorstellungen zu hinterfragen. Dieser Film porträtiert zwei Gläubige, die mit jungen Muslimen um die Inhalte ihrer Religion ringen. Dabei wird auch sichtbar, wie zerrissen viele junge Muslime innerlich sind. Wie sehr sie sich nach klaren, verbindlichen Antworten sehnen. Niko Apel hat die beiden Präventionsarbeiter mehrere Monate mit der Kamera bei ihrem schwierigen Job begleitet. Er hat Einblicke bekommen, die der deutschen Mehrheitsgesellschaft sonst verschlossen bleiben. Er ist dabei, wenn die jungen Muslime Klartext reden. Und was da geredet wird, ist oft schockierend und schwer zu ertragen. Umso berührender ist der unermüdliche Kampf von Mustapha und Ron um die Köpfe und Herzen der nächsten Generation von Muslimen in Deutschland. - Wie junge Muslime um ihre Religion ringen - Warum macht Allah es uns so schwer?