Gorgo beschließt, spontan einen Sturzflug zum Boden einzulegen, um nach Essen zu sehen: ausgerechnet in einer Gegend, in der kochend heiße Geysire aus dem Boden schießen und das Fliegen äußerst gefährlich machen! Als Nils und Martin am Boden nach Gorgo sehen, finden sie ihn glücklich und satt. Aber nicht nur das. Sie finden auch den Elfen, der das Gemüse angepflanzt hat, das Gorgo sich einverleibt hat.