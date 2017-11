Vieles, was heutzutage ganz selbstverständlich zu unserem Alltag gehört, gab es früher einfach noch nicht: Auto, Teebeutel, Klettverschluss - eine Menge Dinge. Irgendwann sind diese praktischen Sachen von findigen Erfindern erfunden worden. Solche Erfinder gibt es auch heute noch - doch wie geht dieses Erfinden eigentlich vor sich? Das will Willi diesmal wissen und trifft sich mit Bruno Gruber aus Olching. Der hat vor 30 Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht und verdient sein Geld mit Basteln, Tüfteln und Erfinden. Klar, dass Willi sich in Brunos Werkstatt genau umschaut und sich die neuesten Werke nicht nur zeigen lässt, sondern auch sie auch gleich ausprobiert. Damit kein anderer eine Erfindung klaut und damit Geld verdient, sollte man seine Idee anmelden und zwar beim Deutschen Patent- und Markenamt. Hier, in dem großen Gebäude mitten in München, ist Willi also genau richtig: Auch er hatte einen Geistesblitz: eine Naschhilfe! Ein tolles Gerät, mit dem man kleine Leckereien ganz einfach vom Tisch in den Mund katapultieren kann. Sachbearbeiterin Inge erklärt dem Reporter, dass sie und ihre Kollegen jede eingereichte Idee überprüfen. Erst dann wird ein Patent erteilt und der Erfinder hat die Chance, reich zu werden, vielleicht sogar berühmt! Gleich nebenan im Deutschen Museum gibt es berühmte Erfindungen und Erfinder zu bestaunen, die das Leben der Menschen total verändert haben. Zum Beispiel Otto Lilienthal mit seinem "Flugapparat", den Vorgänger der heutigen Flugzeuge. Wie der mutige Pionier mit diesem Gerät zum ersten Mal abhob und ob er auch heil wieder am Boden ankam, das erfährt der Reporter von Professor Thomas Brandlmeier. In dem Museum kann man aber nicht nur altbekannte, sondern auch junge, noch unbekannte Erfinder kennenlernen. Gerade stellen die engagierten Teilnehmer des Wettbewerbs "Jugend forscht" der Jury und auch Willi ihre Errungenschaften vor.