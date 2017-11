Jana Schröder, die in der Kinderwunschklinik gezeugt wurde, will unbedingt wissen, wer ihr Vater ist. Mit ihrem Freund Nils organisiert sie Demonstrationen. Als in die Klinik eingebrochen wird, haben Piet Wellbrook und Paul Dänning sofort Jana im Verdacht. Harry Möller nimmt nach der Geburt ihres Kindes den Dienst wieder auf, und steht sofort mitten in einer schwierigen Ermittlung.