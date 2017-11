Die kleine Insel Island im Norden Europas birgt immer mehr Geheimnisse. In dieser Folge von "Expedition Island" nimmt Willi zuerst die Erdoberfläche genauer unter die Lupe - und erfährt dabei Ungeheuerliches: Island liegt genau auf der Grenze zweier Kontinentalplatten: der eurasischen und der amerikanischen. Diese Platten liegen nicht bewegungslos fest, sondern wandern ein bisschen, verschieben sich. Dann können sie sich auch aneinander reiben, wie Tobias Willi erklärt. Wenn das aber passiert, fängt die Erde an zu knirschen und zu beben! Doch meistens sind diese Erdbeben zum Glück so schwach, dass keine größeren Schäden entstehen. Islands Landschaft ist einmalig: Es gibt Gletscher, Wasserfälle und mehr als 130 aktive Vulkane. Und in einer anderen Region Islands sieht es kilometerweit aus wie eine Mondlandschaft. Willi staunt nicht schlecht, als sein isländischer Freund Heimir ihm erzählt, dass genau aus diesem Grund amerikanische Astronauten hier für die erste Mondlandung trainiert haben. Wie sich das wohl angefühlt hat? Später stellt sich Willi mitten in den Sprühnebel des Skógafoss, einem gigantischen, unglaublich lauten Wasserfall. Von Hans-Martin erfährt er, dass sich eine spannende Sage um den Skógafoss rankt: Der erste Wikinger, der sich in dieser Gegend niedergelassen hat, soll hinter den Wassermassen eine Truhe mit einem Schatz versteckt haben. Klar, dass Willi diesen Schatz finden möchte und sich gleich auf die Suche macht! Aber danach reizt ihn noch einmal die große Erdspalte. Mit einem Taucheranzug ausgestattet, taucht er in die stille Tiefe des Silfra, in den See direkt über den zwei Kontinentalplatten. Diese Spalte ist weltweit bekannt und berühmt, vor allem bei Tauchern. Auch, weil man hier unter Wasser so weit sehen kann wie sonst kaum auf der Welt. Gemeinsam mit Tobias wagt Willi den Sprung ins vier Grad kalte Nass und ist gespannt auf einen unglaublichen Moment: Direkt zwischen den beiden Kontinentalplatten berührt er mit der einen Hand Amerika und mit der anderen Eurasien!