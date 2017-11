Shary und Ralph hüpfen und schweben heute auf dem Mond: Dabei erklären sie, was eine Galaxie mit Milch zu tun hat, führen mit Hilfe einer Vakuumpumpe die Stille des Weltraums vor, checken die Uhrzeit auf der Internationalen Raumstation ISS - und geben Antworten auf folgende Fragen: Warum sagt man: Käse schließt den Magen? Käse ist fettreich - und genau darum schmeckt er ja so gut! Jede Menge gesundes Calcium und Phosphat streckt auch noch in ihm. Vor allem in Frankreich wird Käse traditionell zum Ende eines mehrgängigen Essens gereicht. Nehmen Brie und Co. dann etwa einen Schlüssel mit in die Magengrube? Wie funktioniert der Pümpel? Wann mottet man etwas ein? Warum heißt das so? Wann schiebt man etwas auf die lange Bank? Wann boykottiert man etwas oder jemand? - Wann mottet man etwas ein? Warum heißt das so?