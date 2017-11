Während einer Trauerfeier rutscht der Opa des kleinen Arschlochs aus und saust mit einem unbesetzten Sarg in die Tiefe, direkt in das Reich des Teufels. Der Enkel setzt alles in Bewegung, um den Alten zu retten, doch der weiß die schillernde Gesellschaft viel zu sehr zu schätzen, um zurückkehren zu wollen.