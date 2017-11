Inken ist überwältigt, dass Britta ihre Tochter ist. Doch gleichzeitig kommen Verwirrung und Wut in ihr hoch. Sie will Hannelore zur Rede stellen, aber ihr versagen die Kräfte. Gunter gesteht sie ihre Angst, zu Britta vielleicht nicht mehr genug Nähe aufbauen zu können. Doch dann geht Inken zu Britta und beide freuen sich darauf, sich endlich richtig kennenzulernen. Merle rät Gunter, Patrick nicht anzuzeigen, um die Familienfehde endlich zu beenden. Aber Gunter will ihn diesmal nicht verschonen. Als Patrick Gunter das Schlosshotel in Celle anbietet, um mit der Fehde abzuschließen und Jacqueline einigermaßen versorgt zu wissen, wird Gunter nachdenklich und verzichtet schließlich auf die Anzeige. Gleichzeitig hofft Patrick, dass Jacqueline noch nicht ganz mit ihm abgeschlossen hat. Helen dankt ihren Messe-Helfern mit einer kleinen Feier. Als Peer trotz seiner Rücksicht auf Sigrid doch noch vorbeikommt, wird Sigrid von ihrem Trennungsschmerz eingeholt. Helen bittet Peer zu gehen.