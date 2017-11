In aller Freundschaft - Bis zur letzten Sekunde Heute | HR | 12:00 - 13:25 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der ehrgeizige Dr. Philipp Brentano fiebert seiner Ernennung zum Oberarzt in der Sachsenklinik entgegen. Doch als er die junge Galoppreiterin Daniela nach einem Unfall untersucht, unterläuft ihm ein schwerer Diagnosefehler. Für seinen Konkurrenten Dr. Niklas Ahrend ist das ein gefundenes Fressen. Zwischen den rivalisierenden Ärzten entbrennt ein heftiger Streit über die weitere Behandlung der Patientin. In dieser angespannten Situation verliert Danielas besorgter Vater Ulrich die Nerven: Er entführt Philipps kleinen Sohn, um für seine Tochter eine vermeintlich rettende Operation zu erpressen. Der zweite Langfilm zu der erfolgreichen Krankenhausserie erzählt von einer dramatischen Ausnahmesituation. In einer Gastrolle als verzweifelter Vater ist Grimme-Preisträger Jörg Schüttauf zu sehen. Original-Titel: In aller Freundschaft Untertitel: und andere: Laufzeit: 85 Minuten Genre: Arztserie, D 2013 Regie: Hans Werner Schauspieler: Dr. Philipp Brentano Thomas Koch Schwester Arzu Arzu Bazman Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Ulrich Seibel Jörg Schüttauf Daniela Seibel Cornelia Gröschel