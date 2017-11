So mancher Stubentiger führt ein Doppelleben, von dem sein Halter nichts ahnt. Eine Katzenforscherin erkundet in Weimar die geheime Welt der Tiere und folgt ihnen auf ihren nächtlichen Streifzügen in freier Wildbahn. Innerhalb einer Woche erhält die Forscherin Zehntausende von Daten zur Auswertung und kann die unbekannten Wege und verborgenen Lieblingsplätze der Katzen entschlüsseln und kartieren.