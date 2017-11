Eva und Max haben im Reitstall heimlich einen Ballettraum eingerichtet, und Paula ist überglücklich. Juri ist begeistert, als er sie tanzen sieht, und Paula überspielt ihre Probleme mit dem Fuß. Sie sieht die Welt durch die rosarote Brille, und im Hochgefühl fällt sie spontan Morning Star um den Hals, der normalerweise keinen Menschen so dicht an sich heran lässt. Aber dieses Mal hält er still. Inzwischen tobt Fee vor Eifersucht, doch weder Eva noch Max wollen sich auf eine Diskussion mit ihr einlassen. Als auch bei Miguel ihre Sticheleien gegen Paula nicht greifen wollen, schnappt sie sich zornig ihr Lieblingspferd Chin-Chin und treibt die Stute im wilden Galopp über die Felder. Fee befindet sich in großer Gefahr, weil das Pferd nicht ausgeritten werden darf, und in Panik starten Eva, Max, Finn und Juri eine Suchaktion. Es kommt zu einer emotionalen Aussprache zwischen Fee und Eva: Seit Paula da ist, fühlt sich Fee von Eva nicht mehr wahrgenommen. Genervt beendet Max das Gespräch, indem er Fee leichtfertig auch ein Armband wie Paulas verspricht, woraufhin Eva die beiden wortlos stehen lässt. Am Abend kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, und Paula, Fee und Finn wissen, dass sie jetzt zusammenhalten müssen.