Jackie Chan: Police Story II Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Eigentlich hat der chinesische Polizist Kevin Chan seinen Job gekündigt. Doch seine ehemaligen Kollegen bitten ihn trotzdem um Hilfe. Zu allem entschlossene Terroristen fordern zwei Millionen Dollar, sonst werden eine Menge Menschen bei Bombenanschlägen sterben. Kevin nimmt sich der Sache an. Als die Gangster seine Freundin May kidnappen, kennt der schlagkräftige Ex-Cop keine Gnade mehr. Original-Titel: Ging chat goo si 2 Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionkomödie, HKG 1988 Regie: Jackie Chan FSK: 12 Schauspieler: Chan Ka Kui Jackie Chan May Maggie Cheung Raymond Li Lam Kwok-Hung Bill Wong Bill Tung Cheung John Cheung John Ko Charlie Cho