Der Forscher Alec Holland will ein für alle Mal den Hunger in der Welt besiegen. Dafür hat er sich zusammen mit seinem Team und in geheimer Mission in die Sümpfe von Carolina zurückgezogen. Hier will er ein Wachstumsserum entwickeln. Als der nimmersatte Millionär Arcane davon Wind bekommt, ist die Tragödie vorprogrammiert. Wunderbar trashige Comic-Verfilmung von "Scream IV"-Regisseurs Wes Craven.