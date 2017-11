Im Jahre 1987 wurde das Ehepaar Eric und Dottie Ferguson in ihrem Heim in Spartanburg, South Carolina, brutal niedergeschossen. Nachdem sich die Ermittlerinnen den Tatort angesehen haben, halten sie es für unwahrscheinlich, dass ein Unbekannter für die Tat verantwortlich ist. Und so entwickelt sich der Fall in eine Richtung, die Erics Sohn Kevin ins Fadenkreuz der Ermittler rückt. Ist er für den Doppelmord an seinen Eltern verantwortlich?