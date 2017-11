An der Seite von Dr. Niklas Ahrend beweist sich Julia Berger bei ihrer ersten Herz-OP. Den Ärzten ist der sympathische Patient Martin Michelis schnell ans Herz gewachsen. Doch obwohl die Operation gelingt, braucht Martin ein Spenderherz, was jedoch in weiter Ferne liegt. Sein Zimmernachbar steht selbst kurz vor einer Herztransplantation und beginnt durch Martin seine Einstellung zu ändern.