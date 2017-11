CSI: Miami Heute | NITRO | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Horatio wird von einer Aussteigerin aus der Pornofilmbranche um Hilfe gebeten. Die junge Frau befürchtet, durch ein Sexvideo erpressbar zu sein und möchte es vernichten lassen. Währenddessen untersucht das Team einen Verkehrsunfall, dessen Beteiligter ein paar unerklärliche Verletzungen aufweist. Es stellt sich heraus, dass das Opfer namens Jack Sullivan bereits tot war, als sich der Crash ereignete. Der junge Mann wurde offenbar an seinem Arbeitsplatz ermordet und dann in das Auto gesetzt... Untertitel: Game Over Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2005 Regie: Jonathan Glassner Folge: 18 FSK: 12 Schauspieler: Lieutenant Horatio Caine David Caruso Calleigh Duquesne Emily Procter Eric Delko Adam Rodriguez Dr. Alexx Woods Khandi Alexander Detective Yelina Salas Sofia Milos Ryan Wolfe Jonathan Togo