August kehrt als wohlhabender Mann in seinen Heimatort Gerbersau zurück. Während er sich vor Einladungen kaum retten kann, wird die Witwe Katarina öffentlich geächtet. Sie lebt mit ihrer geistig behinderten Schwägerin in einem Haus. Bald kreuzen sich die Wege von Katarina und August. Dass sich August augenscheinlich für Katarina interessiert, spricht sich wie ein Lauffeuer in Gerbersau herum.