Der Dorstener Spitzenkoch ist in dieser Folge am Rhein unterwegs, um Familie Birgel in Bonn-Beuel zu besuchen. Mutter Nadine bittet um Hilfe, denn jedes Kind will etwas anderes zu Mittag essen. Und Gemüse soll nicht dabei sein. Björn Freitag hat vor, saisonale, regionale Zutaten direkt beim Bauern zu kaufen, so Geld zu sparen und ein leckeres Sonntagsmenü für die ganze Familie daraus zu kochen.