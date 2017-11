Carolines autobiographischer Film ist fertig und wird einer kleinen Gruppe von Journalisten vorgestellt. Auch Carolines Ex-Freund Andrew ist unter den Anwesenden. Ihm ist schon von weitem anzusehen, dass er noch in sie verliebt ist. Für Caroline ist die Zeit jedoch eindeutig vorbei und sie genießt ihr Leben mit Bobby. Obwohl Caroline voll und ganz zu ihm steht, steigt in Bobby die Eifersucht hoch. Seine Verlustgedanken grenzen an Verzweiflung und er sucht Rat bei Max...