Tommy wird endlich 16 und das soll mit einem Kinoabend gefeiert werden. Natürlich mit seinem besten Kumpel Tobias. Aber der taucht nicht auf. Tommy ist enttäuscht und macht sich alleine auf den Weg ins Kino. Er ahnt nicht, dass die anderen Einsteiner eine Überraschung für ihn geplant haben. Und als Tommy aus dem Internat schleichen will, wird er in die BFZ verschleppt. Eine Zombie-Party zu Tommys Geburtstag und alle sind da. Alle, außer Tobias. Der hängt nämlich total verliebt am Telefon. Mit Marike. Während sich Tobias und Marike versichern wie lieb sie sich haben, wartet Tommy auf Tobias. Vergeblich. Als die beiden am nächsten Tag in der Schule aufeinandertreffen, entschuldigt sich Tobias bei Tommy. Ob der die Entschuldigung annehmen kann? Raphael freut sich auf die Box AG. Endlich kann er wieder an seinen Skills arbeiten. Als er jedoch erfährt dass Daphne die Anfänger, also auch ihn, trainieren soll, ist die Freude dahin. Ein Mädchen als Trainer? Raphael regt sich über die Maßen auf und macht sich machomäßig lustig. Bevor er sich von Daphne trainieren lässt, tritt er in die Ballett AG ein! Ob es so weit kommen wird? Tommy: Lucas Leppert Tobias: Stefan Wiegand Raphael: Oskar Kraska Mc Kone Daphne: Johna Fontaine Roxy: Helene Mardicke Nils: Jacob Körner Marike: Natalie Koop Uwe Krassnick: Georg Blumreiter