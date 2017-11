Die Reportage-Serie führt in die Region des weltgrößten Ozeans, in den Pazifik. Im Norden liegt die Insel Unalaska, die zu den Aleuten zählt. Ab dort beginnt der Ozean. Alles was südlich ist, wird dem Pazifik zugerechnet. Die Insel steht für eine raue Landschaft. Dort liegt der größte Fischereihafen der USA im Pazifik, von dort kommt der in Deutschland beliebte Alaska Seelachs.