Susannes Ex-Mann Klaus will seinen Firmensitz nach Berlin verlegen und Sohn Jonas, der ohnehin unter der Scheidung der Eltern leidet, möchte bei seinem Vater bleiben. Als sich Christoph in die Angelegenheit einmischt, eskaliert die Situation. Im Zoo greift die Lippenbärin Frieda einen jungen Rhesusaffen an - ein ungewöhnlicher Vorfall. Doch Susanne Mertens findet schnell die Ursache dafür.