Ein toter Wolfsrüde wird im Juli 2015 in der Nähe der Stadt Görlitz entdeckt. Er wurde erschossen, und sichtbar an einem Wegesrand platziert. Obwohl Wölfe in Deutschland streng geschützt sind, werden sie zu Gejagten. Wie kann das sein? Der "Tatort"-Schauspieler und engagierte Naturschützer Andreas Hoppe begibt sich in einem realen Krimi zusammen mit einem Artenschutzexperten auf Spurensuche.