The Liverpool Goalie oder Wie man die Schulzeit überlebt! Morgen | MDR | 07:45 - 09:05 Uhr | Komödie

Mehr Termine Inhalt Jo ist dreizehn und abhängig von Fußball-Sammelkarten, einer Leidenschaft, die er mit den Jungen in seiner Klasse teilt. Ansonsten hat es Jo aber nicht so mit dem Fußball. Ein lebensgefährlicher Sport, findet er, und nur ein Beispiel für all die Gefahren, die überall lauern. Seit dem Unfalltod seines Vaters wird Jo nämlich von den Ängsten seiner Mutter verfolgt; Treppen, Krankheiten, Mädchen. Das färbt ab, da geht Jo lieber auf Nummer sicher und hat immer die Folgen seiner Entscheidungen im Auge. Bevor er von seinem Mitschüler Tom Erik Prügel kassiert, macht er also dessen Hausaufgaben. Doch dann kommt Mari in die Klasse. Sie ist hübsch, klug, mutig und zudem eine tolle Fußballspielerin. Jo begreift, dass er aus der Deckung kommen muss, wenn er sie zur Freundin haben möchte. Als er endlich die seltene Sammelkarte von Liverpools Torwart Jose Reina ergattert, scheint sich das Blatt für ihn zu wenden. Jo Idstad: Ask van der Hagen Mari: Susanne Boucher Einar: Mathis Asker Else Idstad: Andrine Sæther Tom-Erik: Jostein Sranes Brox Lehrer: Tore Sagen Steinar: Kyrre Hellum. Original-Titel: The Liverpool Goalie Laufzeit: 80 Minuten Genre: Komödie, N 2010 Regie: Arild Andresen FSK: 6 Schauspieler: Jo Ask von der Hagen Mari Susanne Boucher Tom Erik Jostein Sranes Brox Einar Mattis Asker Nina Ane Kirkeng Jørgensen Per Øystein Stian Aspelund Amazon.de Widgets