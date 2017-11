One - Leben am Limit Morgen | N-TV | 22:05 - 23:00 Uhr | Sportdoku Infos

Die Formel 1 gehört zu den gefährlichsten Sportarten der Welt. Immer höhere Geschwindigkeiten, neue technische Möglichkeiten und kompliziertere Strecken machen die Rennen vor allem seit den 60er Jahren immer unberechenbarer. Die Doku erzählt die Geschichte der Entwicklung der Rennwagen, wie die Fahrer zu Superstars wurden und welche Rolle das Fernsehpublikum und die Sponsoren dabei haben. Original-Titel: 1: Life on the Limit Laufzeit: 55 Minuten Genre: Sportdoku, USA 2013 Regie: Paul Crowder Gäste: Gäste: Niki Lauda, Jacky Stewart, Jenson Button FSK: 12 Schauspieler: David Rhys Wakefield Teddy Logan Miller Jill Ashley Hinshaw Melanie Natalie Hall Angad Rohan Kymal