Motorsport - Die tödlichen Jahre Morgen | N-TV | 00:10 - 01:00 Uhr

Dass Motorsport gefährlich und sogar tödlich sein kann, ist jedermann bekannt. Doch die Grand Prix-Rennen der 60er und 70er Jahre stellen eine dramatische Ausnahme dar. Technische Fehler, Feuer oder gefährliche Streckenverläufe waren Schuld am Tod dutzender junger Fahrer. In der Doku werden die dramatischen Geschichten erzählt und mit damaligen Weltmeistern, die Kollegen verloren geredet. Original-Titel: Grand Prix - The Killer Years Laufzeit: 50 Minuten Genre: , GB 2011