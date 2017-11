Mit jahreszeitlich abgestimmten Pflanzenporträts, praktischen Tipps zur Pflanzenpflege, der Vorstellung von Heil- und Giftpflanzen, Rezepten und Aufnahmen aus europäischen Gartenanlagen bietet das Magazin jedem Gartenfreund etwas Neues. Spaß am Garteln, Freude an Blumen und Gärten, Gesundheit aus dem eigenen Garten - fit durch Gartenarbeit, Pflanzen und Blumen eingebunden in Wellness und Lifestyle. Und dies alles im Rhythmus der Natur. Darsteller: Sabrina Nitsche - Bosjökloster - Garten mit 900-jähriger Geschichte