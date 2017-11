Für fünf Tage begeben sich die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner mit dem Wissensmobil in den Nürnberger Tiergarten eine Woche voller Abenteuer, Herausforderungen und Entdeckungen. Doch wie genau funktioniert der reibungslose Ablauf hinter den Kulissen des Zoos, in dem rund 280 unterschiedliche Tierarten leben? Von der individuellen Fütterung über die Hilfe bedrohter Exoten bis hin zum Artenschutz der heimischen Tiere lernt "Xenius", was Tiergärten heute alles leisten.