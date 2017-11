Mehrmals im Jahr startet von Ingolstadt aus eine kleine Pilgergruppe nach Rom. Das einmalige daran ist ihr Reisegefährt. Die Gläubigen sitzen im weltweit einzigen Bus, den der Papst als Porträt ziert. Ihr Ziel ist der Vatikan und eine Audienz beim Heiligen Vater. In München zugestiegen ist der Schmidt Max. Und so erfährt er, wie sich moderne Pilger auf den Höhepunkt ihres gläubigen Lebens vorbereiten. Darf man dem Papst die Hand schütteln und wie lange? In welcher Sprache spricht man zu seiner Heiligkeit? Und warum ist es wichtig, dass man ein kleines Präsent dabei hat? Schmidt Max: "Was mich bei meiner Begegnung mit Papst Franziskus so beindruckt hat, ist diese berührende, warmherzige Normalität, die er in diese Momente mit den Menschen legt." Weitere Themen in der freizeit: Gebrauchsanweisung Vatikan: Für fast alle ist der Zutritt verboten - aber mit dem richtigen Passwort zur richtigen Zeit ist es auch Normalsterblichen möglich, in den Vatikan zu gelangen. Als Pilger durch Rom: Wer die sieben großen Wallfahrtskirchen am Stück besichtigen möchte, ist über 17 Kilometer zu Fuß unterwegs - und bekommt eine kleine Ahnung davon was pilgern im eigentlichen Sinne bedeutet: Unterwegs sein. - Gebrauchsanweisung Vatikan