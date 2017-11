Aus den Tiefen des Ozeans drängen unbekannte Monster, die aus dem All stammen, an die Oberfläche und greifen die Städte an der Pazifikküste an. Wie soll man die Ungeheuer zurückdrängen? Die Armee setzt nach verlustreichen Jahren ihre neuen Geheimwaffen ein. Die gigantischen Kampfroboter werden von Armeepiloten gesteuert. Becket und seine Kollegin Mako haben durch die Monster Angehörige verloren und brennen darauf, sich an ihnen zu rächen.