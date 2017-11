The Voice of Germany Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Castingshow Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Wer hat die beste Stimme der Republik? Die kompetenten Juroren Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster sitzen mit dem Rücken zur Bühne und bekommen die Sangeskünstler erst zu sehen, wenn sie den jeweiligen Kandidaten in ihrem Team haben möchten. Hat eine Darbietung mehr als einen Coach überzeugt, kann sich der Interpret entscheiden, mit wem er oder sie auf dem Weg zum großen Ziel zusammenarbeiten möchte. - Battle (1/4) Laufzeit: 150 Minuten Genre: Castingshow, D 2017 Gäste: Gäste: Mark Forster, Samu Haber, Michi Beck Folge: 10 Amazon.de Widgets