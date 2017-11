Wie immer präsentiert Jörg Pilawa den ultimativen Wissenswettstreit - und alle Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz, Österreich und Deutschland sind eingeladen, wieder live mitzuspielen und insgesamt 30'000 Euro zu gewinnen. Es geht um spektakuläre Fakten, unglaubliche Geschichten und besondere Menschen aus den drei Ländern. Online mitquizzen können die Zuschauerinnen und Zuschauer auf www.spielfuerdeinland.ch. Die App "Spiel für dein Land" steht kostenlos zum Download bereit. Zum Spiel Pro Land werden jeweils drei prominente Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Show ist in zwei Halbzeiten geteilt, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde enden. Ob der jeweilige Teamkapitän das große Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten. Denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt eine Mitspielerin oder einen Mitspieler mit ins Showfinale. "Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von SRF, ORF, dem Bayerischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert. Facebook: https://www.facebook.com/SpielfuerdeinLand.