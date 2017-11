Nach Jahren rauschender Erfolge ist es für Rocco und die Herzschrittmacher an der Zeit, ins Altersheim zurückzukehren. Rocco möchte sich jetzt, wo Marina schwanger ist, um die eigene Karriere kümmern. Aber im Heim, wo alles nach Vorschrift abläuft, fühlen sich die Herzschrittmacher um den streitbaren Degenhart Schagowetz auch nicht wohl. Kurzerhand rufen sie die Revolution aus. Sie werden das Heim kaufen und den Laden selbst übernehmen. Leider müssen sie feststellen, dass sich die Einnahmen der Band in der Finanzkrise in Luft aufgelöst haben. DarstellerInnen: Joachim Fuchsberger (Degenhard), Jan Josef Liefers (Rocco), Ursula Strauss (Marina), Bibiana Zeller (Sissi), Dieter Hallervorden (Dieter Jürgens), Lisa Kreuzer (Sandra), Hans-Michael Rehberg (Herr Klüger), Michael Schönborn (Viktor (Sissis Sohn), Thomas Mraz (Herr Schäfer), Petra Morzé (Frau Glück), Gisela Salcher (Petra), Gerhard Liebmann (Theo).