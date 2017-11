Es sind schon 40 Jahre vergangen, seit Harriet spurlos verschwand. Ihr Onkel ist ein reicher Geschäftsmann, der auch noch so langer Zeit immer noch wissen will, was damals geschah. Er beauftragt den Reporter Mikael Blomkvist mit der erneuten Spurensuche. Blomkvist bittet die computerversierte Lisbeth um Hilfe. Mit ihren Recherchen stechen sie jedoch in ein Wespennest und bringen sich in Gefahr.