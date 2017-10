Zum Weihnachtsfest trifft sich eine Großfamilie im verschneiten Haus der Großeltern wieder. Sieben Frauen werden nach und nach vorgestellt und jede von ihnen ist auf ihre Art markant und besonders. Als jedoch der Hausherr, Vater und Ehemann tot in seinem Bett aufgefunden wird, kommt es zum Durcheinander: Die Telefonleitung ist plötzlich gekappt, das Auto fahruntüchtig und das Tor des Gutshauses verschlossen. Die auf diese Weise von der Welt abgeschnittenen Frauen begeben sich somit selbst auf die Suche nach dem Mörder. Als dann noch überraschend die Schwester des Opfers, die ihren Bruder angeblich seit Jahren nicht mehr gesehen hat, im Haus auftaucht und sonst niemand anderes Zugang zum Haus hatte, wird klar: Eine von ihnen muss die Mörderin sein. Die acht Frauen erleben ein Wechselbad der Gefühle. Ob die verstoßene Schwester Pierette, die mit im Haus lebende Großmutter, seine elegante Frau Gaby, ihre verklemmte Schwester Augustine, seine beiden Töchter Suzon oder Catherine, eines der Hausmädchen Mme Chanel oder Louise - jede hätte ein Motiv gehabt. Je mehr die Frauen Detektiv spielen, desto mehr Ungereimtheiten kommen an den Tag - und am Ende kommt alles doch ganz anders ...