Das Blühende Barock in Ludwigsburg ist die älteste Dauergartenschau Deutschlands. Hier ist Gartenexperte Volker Kugel zuhause. 30 Hektar weitläufiges Gartengelände rund um das Residenzschloss - das bedeutet viel Pflege und auch genaue Planung. Viele Hobbygärtner haben nur wenig Platz für Obst und Gemüse. Hier bietet sich das Zwergobst an. Volker Kugel weiß, worauf es bei Zwergobstbäumen ankommt. Er kennt viele Tipps und Tricks für Gartenfreunde und Hobbygärtner und hilft in einem Zuschauergarten. Außerdem besucht "Grünzeug" einen Privatgarten.