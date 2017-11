Hooten & the Lady Heute | ZDF neo | 21:45 - 22:35 Uhr | Abenteuerserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Museumskuratorin Alex und der Schatzsucher Hooten sind ein ungleiches Team. Gemeinsam bereisen sie die Welt, erleben Abenteuer und erkunden Geheimnisse und Mythen der Menschheit. Nach ihrer unfreiwilligen Begegnung im Regenwald müssen sich Alex und Hooten aus der Gefangenschaft eines Amazonenstamms retten. Als sie das Lager des verschollenen Entdeckers Percy Fawcett finden, entdecken sie dort eine Schatzkarte, die sie nach El Dorado führt. Das Forschungsteam, mit dem Alex in das Amazonasgebiet gereist ist, schickt indessen einen Suchtrupp, um sie zu finden. Doch Pascal, einer der vermeintlichen Retter, hat nichts Gutes im Sinn. Als Alex sich per Skype meldet und ihm die gefundene Karte zeigt, verheimlicht er das vor dem Rest des Teams. Er meldet dem Britischen Museum, es gäbe immer noch keine Spur von Alex, und rät, die Suche bald aufzugeben. Nach einem Streit stürzen Alex und Hooten im Urwald einen Abhang hinunter und entdecken dabei die versunkene Stadt Z. Doch bald trifft auch Pascal dort ein. Untertitel: Abenteuer im Amazonas Laufzeit: 50 Minuten Genre: Abenteuerserie, GB 2016 Regie: Tony Jordan, Colin Teague Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Hooten Michael Landes Lady Alexandra Lindo-Parker Olivia Colman Ella Bond Jessica Stevenson Clive Stephenson Shaun Parkes Mrs. T Kierston Wareing Pascal Jérémie Covillault