Kommissar Heldt ist mit Hauptkommissar Grün auf dem Weg zu einer Fortbildung, als sein Auto kaputtgeht. Kurze Zeit später ist KFZ-Mechaniker Tobias Wachowiak tot, zerquetscht von Heldts Wagen. Während sich Heldt und Grün mit einem Leihmotorrad wieder auf den Weg nach Essen machen, werden sie Zeugen eines Autounfalls. Zurück im Präsidium entscheidet Ellen Bannenberg: Grün ermittelt im Falle Wachowiak, Heldt kümmert sich um das Unfallopfer Meike Behling. Da es weder Bremsspuren noch ein großes Verkehrsaufkommen gab, veranlasst Grün, dass der Unfallwagen in der KTU untersucht werden soll. Heldt fühlt sich von der Staatsanwältin übergangen. Zunächst fällt nur Gartenarbeit bei der liebenswerten Elisabeth Behling, der Oma von Meike, an. Grün darf sich mit der attraktiven und verdächtigen Michaela Wachowiak befassen. Sie hat ihren Exmann erpresst, da er in seiner Werkstatt mit gefälschten Ersatzteilen gearbeitet hat. Heldt hat bei der Befragung von Meikes Freund Frederik das Gefühl, dass der junge Mann etwas verschweigt. Zumindest hat es in der Beziehung der beiden gekriselt. Frau Dr. Holle bestätigt, dass bei dem Unfallwagen die Bremsleitungen manipuliert wurden. Heldt ist davon überzeugt, dass die beiden Fälle irgendwie zusammenhängen. Nur wie?