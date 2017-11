Behring will bei Yannick eine Knochenmarkpunktion machen, um schlimmste Vermutungen auszuschließen. Doch Yannick verweigert sich. Da scheinen auch seine Eltern, Betty und Oliver, hilflos. Verzweifelt sendet Betty einen Hilferuf an ihre beste Freundin Hanna. Ihrer Arbeit versucht sie währenddessen so professionell wie möglich nachzukommen.