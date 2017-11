Spezial Schmerzende Knie: wenn die Kniescheibe aus dem Lot gerät Haltungsschäden oder Probleme mit der Hüfte strapazieren auch das Knie. Dort können dann Bänder und Sehnen überdehnt werden. Die Folge: Auch die Kniescheibe kann anfangen, sich zu verschieben. Sie verliert ihre Führung, dadurch wird das ganze Knie instabil, fängt an zu schmerzen. Durch ein vielseitiges, gezieltes Aufbauprogramm kann man das Knie stärken und die Schmerzen wieder verringern. Eine Operation sollte man erst als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen. Dann aber kann ein Trochleaersatz die Kniescheibe wieder ins Lot bringen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Schmerzen in der Brust, Angina pectoris: Wenn es eng wird fürs Herz Ein Engegefühl in der Brust, der Atem stockt, das Herz schmerzt wie von einer Eisenhand umklammert. Treten solche Beschwerden zum ersten Mal auf, muss untersucht werden, ob ein akuter Herzinfarkt ausgeschlossen werden kann. Doch viele Menschen erleiden solche bedrohlichen Anfälle immer wieder, vor allem bei körperlicher Belastung: beim Treppensteigen, Laubharken, Schneeschippen. Dann bekommt das Herz meist zu wenig Sauerstoff und schlägt Alarm. Medikamente können dabei helfen, dass die Adern am Herzen erweitert werden, manchmal kann eine Behandlung mit dem Herzkatheter die Beschwerden nehmen. Doch was hilft langfristig, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern? "Visite" mit einem Beitrag über Ursachen und Behandlung von Angina pectoris. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Schmerzen in der Brust, Angina pectoris: Wenn es eng wird fürs Herz