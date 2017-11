Dwayne Pride, ein alter Bekannter von Teamchef Gibbs, bittet die Spezialisten vom NCIS um Unterstützung. Er hat den Verdacht, dass der in New Orleans getötete Kongressabgeordnete Dan McLane von einem Auftragskiller ermordet wurde. Das Tatmuster erinnert die Ermittler an den in den 90ern gefürchteten Verbrecher Victor Lorta, der wegen seiner Morde seit damals hinter Gittern sitzt. Hat Lorta den Anschlag auf McLane vom Knast aus gesteuert oder handelt es sich in diesem Fall um einen Nachahmungstäter?