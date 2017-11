Über den Todespass Heute | MDR | 12:25 - 14:00 Uhr | Western HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Goldrausch in Alaska. Auch Viehtreiber Jeff (Stewart) will groß einsteigen. Doch der selbsternannte Gesetzeshüter Gannon (John McIntire) macht ihm das Leben schwer. Er beschlagnahmt Jeffs Herde und will ihn hängen sehen. Original-Titel: The Far Country Laufzeit: 95 Minuten Genre: Western, USA 1954 Regie: Anthony Mann FSK: 12 Schauspieler: Jeff Webster James Stewart Rhonda Castle Ruth Roman Renée Vallon Corinne Calvet Bent Tatem Walter Brennan „Richter" Gannon John McIntire Marshall Rube Morris Jay C. Flippen