Full Pull - Ein Traktor gegen 20 Tonnen Morgen | DMAX | 18:15 - 19:15 Uhr | Dokureihe

Drei Teams treten mit ihren bis zu 8000 PS-starken, selbst konstruierten Monster-Treckern bei Motorsport-Wettkämpfen an. Um beim Tractorpulling die meisten Lasten ziehen zu können, werden die Trecker umgebaut und z. B. mit 12-Zylinder-Flugzeugmotoren oder Hubschraubenturbinen angetrieben. Doch nicht nur die technische Zugkraft spielt eine Rolle, auch das fahrerische Können ist wichtig: Nach einer langen Pause, in der die Puller ihre Traktoren auf Vordermann gebracht haben, beginnt die neue Saison... Original-Titel: Full Pull Untertitel: Saisonauftakt in Füchtorf Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokureihe, D 2015 Folge: 1