Live-Mitschnitt des Bühnenprogramms " Männer sind bekloppt, aber sexy" von Comedian Mario Barth. 140 mal spielte der Berliner dieses Programm auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, doch zum Abschluss hatte er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Auftritt in der legendären Waldbühne in Berlin. 20.000 Fans sorgten für einen gebührenden Abschluss einer überaus erfolgreichen Tour in einer eigens angerfertigen Kulisse und einem Feuerwerk der Spitzenklasse. - Männer sind bekloppt, aber sexy