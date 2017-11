Auch Regina fordert Hannelore auf, endlich mit Inken zu reden, doch die sucht weiter nach Ausflüchten. Britta gesteht Carla, dass sie die ihr unbekannten Geschwister vermisst - und sagt schließlich Inken, dass sie ihre Mutter und Britta ihr totgeglaubtes Kind ist. Jacqueline kann Patrick in letzter Sekunde davon abhalten, auf Gunter zu schießen. Als Patrick nach seiner Flucht in den Wald wieder auftaucht, bittet er Jacqueline, ihm zu verzeihen, doch das kann sie nicht. Erst jetzt ist Patrick endlich bereit, sich bei Gunter aufrichtig zu entschuldigen. Helen bereitet ihre Teilnahme bei der "E-Commerce-Messe" mit tatkräftiger Hilfe von Merle und Sigrid vor. Auch Arne zeigt sich hilfsbereit, was Helen noch etwas hinterfragt. Eliane ist überglücklich, dass Theo - am liebsten sofort - eine Familie mit ihr gründen will. Dann erst wird Theo klar, wie viel Verantwortung es bedeutet, eine Familie zu ernähren. Theo will seine Agentur "Heide-Mobil" nun weiter vorantreiben. Bei Gunter blitzt er jedoch ab, was Carla nicht verstehen kann.