Wer war Alfred Bioleks lustigster Gast, welche Promis gaben sich bei Bettina Böttinger die Klinke in die Hand, und was passierte im WDR Fernsehen, je später der Abend wurde? Die "WDR Talk-Klassiker" blicken zurück auf die Highlights legendärer WDR-Talksendungen. Mit spannenden Gesprächen, lustigen Talks und unvergesslichen Anekdoten. Ausschnitte aus "Je später der Abend", "Boulevard Bio", "Kölner Treff", "B.trifft" oder "So isses" zeigen das umfangreiche Repertoire der WDR Unterhaltung. Weitere Sendetermine zu dieser Reihe: WDR Fernsehen, Freitag, 24. November 2017, 23.30 - 0.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 01. Dezember 2017, 23.30 - 0.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 08. Dezember 2017, 23.30 - 0.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 15. Dezember 2017, 23.30 - 0.30 Uhr - Inge Meysel und Dietmar Schönherr (Je später der Abend 1974)