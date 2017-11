Geschäft mit Herz - viele Standbeine führen zum Erfolg: "konkret" holt immer wieder Geschäfte, die den großen Handelsketten die Stirn bieten, vor den Vorhang - diesmal ist es ein Betrieb, der eigentlich gleich drei Nahversorger in einem vereint. Nämlich Gasthaus, Gemischtwarenhandel und Trafik. Und das alles in einem 900-Seelen-Dorf in Niederösterreich. Womit die Inhaberin punktet und wie sie sich gegen die großen Handelsketten abhebt, hat "konkret" bei einem Lokalaugenschein bei Frau Strasshofer, die den Betrieb in Hintersdorf allein führt, in Erfahrung gebracht. - Geschäft mit Herz - viele Standbeine führen zum Erfolg