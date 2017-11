Der deutsche Spielzeugmarkt boomt. Drei Milliarden Euro wurden im vorigen Jahr umgesetzt. Mit dieser Rekordsumme liegt Deutschland auf dem Spitzenplatz in Europa. Der Konkurrenzkampf ist entsprechend hart. Daher versuchen die Hersteller, den Markt immer wieder mit neuen Produkten zu erobern. Auf der Nürnberger Spielwarenmesse werden jedes Jahr 100.000 Neuheiten vorgestellt. Doch was sind die neuen Trends im Kinderzimmer? Was ist gutes und was ist schlechtes Spielzeug? Diesen Fragen geht "Planet Wissen" nach und hat dazu als Experten den Pädagogen und Spielzeugforscher Dr. Volker Mehringer von der Universität Augsburg eingeladen.