Nach einem Unfall liegt der Familienvater Florian fünf Jahre im Koma. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, entdeckt er, dass er in einem fremden Körper lebt. In dieser nahen Zukunft ist es medizinisch möglich geworden, den Geist eines Menschen in den Körper eines anderen zu transferieren. Florians neuer Körper gehörte dem Polizisten Sylvain, der verletzt wurde und auf dem Operationstisch starb.