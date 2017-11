In dieser neuen Folge "Treckerfahrer dürfen das!" begibt sich Sven Tietzer wieder auf die Reise durch den Norden, natürlich wie immer mit "Brunhilde", seinem knallroten Porsche Trecker AP22. Mit ihm ist er auf der Suche nach liebenswerten Treckerfans, ihren Schlepper-Schätzchen und besonderen Erlebnissen. Diesmal schiebt sich ein alter Deutz auf die Bühne der Hamburger Staatsoper, Schrauber Ulli legt seine "goldenen Hände" an "Brunhilde", im Kliemannsland kommt es zu einem rasanten Revanche-Duell. Alle Informationen und die dazu gehörenden Social-Media-Kanäle gibt es auf der Internetseite ndr.de/trecker. Alle Folgen "Treckerfahrer dürfen das!" sind auch in der NDR Mediathek und auf dem YouTube-Kanal NDR Doku zu sehen.